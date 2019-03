Trasporto scolastico, le domande da lunedì 1° aprile

GROSSETO – Da lunedì 1° aprile sarà possibile fare domanda per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2019/20. Per le iscrizioni c’è tempo fino al 10 maggio.

Le persone interessate possono trovare il modulo di iscrizione negli uffici dei Servizi educativi, in via Saffi 17/c, e sul sito del Comune di Grosseto all’indirizzo: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/trasporto-scolastico/.

Le domande possono essere presentate direttamente allo sportello, aperto il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12.30, mentre il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17, oppure possono essere inviate per posta raccomandata o ancora per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it.

Info: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/trasporto-scolastico/.