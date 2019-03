Torna la gara a cronometro del terzo trofeo Gruppo Crosa Service, iscrizioni aperte

SCARLINO SCALO – Tornano le cronometro targate Crosa e Uisp. Sabato 6 aprile è in programma il terzo trofeo Gruppo Crosa Service, che propone una spettacolare cronometro a quattro. La partenza sarà come sempre alla località La Botte nella zona industriale di Scarlino Scalo, con arrivo al bivio delle Rocchette e ritorno: in tutto sono da percorrere 39,8 chilometri.

Alle 15 il via della prima squadra, le altre partiranno ogni tre minuti: in gara le categorie mista (almeno una donna), sesta fascia (fino a 266 anni complessivi), quinta fascia (da 226 a 265), quarta fascia (da 186 a 225), terza fascia (da 146 a 185), seconda fascia (da 101 a 145), prima fascia (fino a 100). Premiazioni alle prime tre squadre di ogni categoria. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 4 aprile alle 15. Per info tecniche 3281345091 e 3285464361, per info organizzative e per le iscrizioni 3487408805 e 3487028420. La gara è organizzata dal Gruppo Crosa Service, sotto l’egida Uisp, in collaborazione con il Comune di Scarlino, il Comune di Castiglione della Pescaia e la Provincia.