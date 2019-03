Sequestro all’Argentario: nuove costruzioni spuntano nell’area vincolata

MONTE ARGENTARIO – Hanno buttato giù un garage e hanno costruita una depandance, e hanno fatto una sbancamento di oltre mille metri quadri per realizzare una pedana in cemento che unisse la villa e la nuova struttura e fare alcuni terrazzamenti. La stazione Carabinieri Forestale di Orbetello ha sequestrato una struttura sopra al promontorio di Porto Santo Stefano. Il sequestro, convalidato dal Gip, è stato effettuato nell’ambito di un’operazione volta alla repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio. nella struttura erano in corso lavori edili senza alcuna autorizzazione.

L’Area tutelata dal punto di vista paesaggistico e dichiarata già dal 1958 di notevole interesse pubblico, considerato il suo grande pregio naturalistico e paesaggistico, è ulteriormente vincolata dalla normativa europea in quanto riconosciuta SIC e ZPS dalle direttive habitat ed uccelli.

Sono stai posti sotto sequestro un immobile ed un’area di circa mille metri quadrati, risultati di proprietà di una società straniera avente sede legale nella Repubblica Ceca e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria un cittadino italiano e due cittadini cechi. Proseguono gli accertamenti al fine di acquisire ulteriori elementi.