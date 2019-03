GROSSETO – Sei maremmano se dici: “sei ricutinato come il can della signora!”.Ricutinarsi: in Maremma voce del verbo mettersi eleganti, a modo, sistemarsi come Dio comanda.

“Accidenti come ti sei ricutinato/A oggi!”, è l’espressione tipica di chi resta positivamente impressionato, incontrando un amico di solito un po’ trasandato o comunque poco attento al proprio look, che invece in quella determinata circostanza sfoggia abito e parrucco eleganti e ben curati.