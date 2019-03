Poker degli Allievi del Gavorrano al Vada, doppia trasferta per i Giovanissimi

BAGNO DI GAVORRANO – Bella vittoria degli Allievi interprovinciali del Gavorrano che nell’anticipo di giovedì ha battuto 4-2 il Vada. I ragazzi di Luca Grossi, dopo un buon primo tempO senza reti, hanno risolto il match nei primi tredici minuti della ripresa con i gol di Biagetti, Palmieri (doppietta) e D’Argenzio. Negli ultimi dieci minuti Signorello e Geri hanno reso meno pesante il passivo per i livornesi.



GAVORRANO: Cacialli, Caronia, Pazzagli (29′ st Russo), Capitani, Bicocchi, Haxhini, Mariotti, Confortini (10′ st Gesi), Biagetti (20′ st Gentili), Palmieri, D’Argenzio (26′ st Spasenie). A disposizione: Conato, Toninelli. All. Luca Grossi.

VADA: Nassi, Vada, Cerrini, Geri, Di Girolamo, Bacciu, Costantino, Venuto, Cortesi, Signorello, Bianchi. A disposizione: Brnica, Bacci, Coppini. All. Paolo Turco.

MARCATORI: 1′ st Biagetti, 5′ st e 11′ st Palmieri, 13′ st D’Argenzio, 35′ st Signorello, 37′ st Geri.



Da domani sabato in campo le altre formazioni del settore giovanile del Gavorrano Real Follonica, ad eccezione degli Juniores nazionali che osservano il turno di riposo. Gli Allievi regionali proveranno domenica mattina alle 10,30, al “Bandaccheri” di Follonica a vendicare lo 0-8 subito nella trasferta di Montelupo nella gara contro l’Armando Picchi Livorno, un team che occupa la decima posizione a quota 35 punti. Doppia trasferta per i Giovanissimi: i regionali affrontano domenica, sul campo di Capannoli, il Valdera Forcoli, un avversario che non ha niente da chiedere alla stagione, trovandosi in una tranquilla nona posizione. I provinciali 2004-2005 giocheranno invece sabato alle 15,30 al Casotto Pescatori contro l’Atletico Grosseto in una sfida alla portata dei ragazzi di Bisceglia.



Gli Esordienti 2006 sono di scena sabato a Roccastrada contro la Virtus Maremma, mentre i 2007 ospitano sabato alle 15,30 al “Nicoletti” di Follonica l’Invicta Grosseto.

I Pulcini del Gavorrano C 2008 si esibiranno sabato alle 15,30 sul campo C del Nicoletti.

Il campo sussidiario dello stadio “Malservisi-Matteini” di Bagno di Gavorrano vivrà una domenica intensa. La mattina dalle 10,30 è in programma un concentramento dei Piccoli Amici 2012, con Gavorrano, Real Follonica A e B. Nel pomeriggio alle 16 toccherà ai Primi Calci. In campo anche Gavorrano 2010, Real Follonica 2010 A e C.