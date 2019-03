Paolo Vichi è il candidato sindaco di Santa Fiora per la lista “Un comune per tutti”

SANTA FIORA – Paolo Vichi, consigliere di opposizione, è il candidato sindaco della lista “Un comune per tutti”. «Una scelta che arriva dopo mesi di lavoro, e che da un lato dà continuità al passato, provando a portare avanti il lavoro iniziato cinque anni fa da Riccardo Ciaffarafà, che ringraziamo per il suo impegno e per il suo sostegno che non mancherà in futuro, ma anche di rinnovamento. Serve, infatti, una figura nuova e forte che possa unire tutta la popolazione che non si riconosce sotto la bandiera PD portata avanti da Balocchi» afferma da “Un comune per tutti”.

«Paolo Vichi, uomo di esperienza a cui da ogni parte viene riconosciuto il merito di aver saputo sempre sostenere e portare le istanze della popolazione, sarà a guida di una lista forte, seria e competente, che si farà carico di portare aria nuova a Santa Fiora, per questo è stato scelto lui come candidato sindaco».

«Equilibrio, lungimiranza e rilancio questi i temi centrali. Santa Fiora al di là dei tanti sbandierati risultati, certamente importanti, ma che sono solo sulla carta, è come una scatola ormai svuotata, bella fuori, ma con niente dentro; sarà quindi nostra cura tornare sul territorio a fare della concretezza quotidiana il nostro faro» conclude.