Panariello, Conti e Pieraccioni chiuderanno il Follonica Summer Festival

FOLLONICA – Uno spettacolo a 360 gradi in cui cinema, teatro e televisione si intrecciano dando vita ad un varietà unico ed esilarante, che negli anni scorsi solo a Firenze è stato visto da oltre 150mila spettatori: stiamo parlando di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni che martedì 13 agosto 2019 saliranno sul palco del Follonica Summer Festival dove porteranno tutta la loro travolgente energia.

Artisti amati, amatissimi dal grande pubblico, per un motivo preciso: nonostante le loro rispettive carriere di successo, sono rimasti i ragazzi semplici della porta accanto, quelli pronti alla risata e a dare una mano senza pensarci due volte. Il trio di amici da sempre torna quindi insieme, a oltre vent’anni di distanza dal loro debutto con uno spettacolo – dal titolo Il Tour e prodotto da Friends&Partners – che garantirà due ore di sketch, gag e battute con un solo duplice obiettivo: divertire e divertirsi.

Un legame, quello che unisce Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, che nasce da lontano: prima le esperienze in radio negli anni ’80 in cui i tre si sono conosciuti, poi nel 1993-94 il tour con lo spettacolo Fratelli d’Italia che ha ulteriormente consolidato, semmai ce ne fosse stato bisogno, la grande amicizia tra loro.

Fino ad oggi, con i tre che oltre ad essere “fratelli” accomunano tutto il nostro Paese che li acclama, con merito, come star dello spettacolo. Ma nonostante questo con la voglia e il coraggio di rimettersi in gioco anche con grande umiltà, tornando a farsi giudicare dal pubblico come da ragazzini. Con questo three man show che fila via per due ore con una velocità e un ritmo che non accennano mai a flessioni.

Dunque l’edizione 2019 del Follonica Summer Festival si chiuderà con un appuntamento veramente imperdibile – in collaborazione con Leg (Live Emotion Group) – e che dà ulteriore prestigio ad un cartellone che sinora ha visto annunciare in successione lo spettacolo teatrale UP&Down e la partecipazione di Carl Brave, Le Vibrazioni, Cristiano De Andrè e Fiorella Mannoia.

Una programmazione di grandissimo richiamo per il pubblico e fortemente voluta dal direttore artistico Paolo Ruffini e dal responsabile organizzativo Valerio Gronchi. In attesa di definire l’intero programma, che si preannuncia stellare.

Ricordiamo che la scorsa estate il Follonica Summer Festival si è confermato la grande rivelazione tra le proposte d’intrattenimento della costa toscana. Una rassegna di grande successo che ha registrato un’affluenza di oltre 33mila presenze in undici giorni di programmazione.

Intanto i primi sei appuntamenti sono ufficiali, e a breve seguiranno altri annunci. Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni saranno sul palco del Follonica Summer Festival martedì 13 agosto 2019 e i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.