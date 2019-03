Pallavolo Follonica a caccia della salvezza matematica contro il Pantera Lucca

SAN VINCENZO – Obbligo di vittoria dopo il ko contro la capolista Cecina e il Buggiano per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini nella gara interna contro il Volley Pantera Lucca. Si gioca domani sabato 30 marzo al palasport di San Vincenzo, campo neutro a causa dell’indisponibilità del Palagolfo, in una gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie C femminile regionale. Follonica e Lucca sono attualmente appaiate al sesto posto della classifica con 32 punti, in zona di assoluta tranquillità. Curiosamente, anche le lucchesi hanno affrontato Buggiano, nel penultimo turno, uscendo pesantemente sconfitte per 3-0 in casa.

“Dobbiamo reagire alla sconfitta patita a Borgo a Buggiano – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – che sicuramente ha rappresentato la peggiore prestazione stagionale della squadra. Contro la seconda in classifica si poteva perdere, ma non così. Adesso siamo chiamati a una reazione d’orgoglio e sono sicuro che le giocatrici e lo staff tecnico sapranno dimostrare tutto il loro valore. Anzi, non solo per una questione d’orgoglio: contro Lucca vogliamo vincere soprattutto per guadagnare i tre punti che ancora ci mancano per avere la matematica certezza della salvezza e dunque della permanenza in categoria, che è sempre stato il nostro principale obiettivo stagionale. Vogliamo concludere nel migliore dei modi una stagione comunque straordinaria. Giocheremo in campo neutro a San Vincenzo, ma invito ugualmente tutti i nostri tifosi a starci vicini”.

Il programma della 22esima giornata – Serie C girone A:

Lupi Estintori San Miniato-Entomox Peimar Calci

Fanball Il Discobolo-Luca Consani Grosseto

Pallavolo Delfino Pescia-Under 21 Lupi Santa Croce

Pallavolo Cascina-Under 21 Pediatrica Specialist

Pallavolo Follonica-Volley Pantera Lucca

Errepi Mtk Grosseto-Baia del Marinaio Volley Cecina

Volley Sei Rose Rosignano-Flora Buggiano

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 59

Flora Buggiano 49

Pallavolo Cascina 49

Entomox Peimar Calci 42

Errepi Mtk Grosseto 38

Volley Pantera Lucca 32

Pallavolo Follonica 32

Volley Sei Rose Rosignano 29

Lupi Estintori San Miniato 28

U21 Lupi Santa Croce 24

Luca Consani Grosseto 22

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 16

Fanball Il Discobolo 2