Padel in rosa nel progetto inclusivo ospitato dal Follonica Sporting Club

FOLLONICA – I campi di padel del Follonica Sporting Club si tingono di rosa per un progetto tutto al femminile. La società sportiva si è aggiudicata l’adesione al progetto “Pink Padel”, finanziato interamente dalla comunità europea, che ha come obiettivo di coinvolgere le donne nell’attività sportiva. Nello specifico il progetto è rivolto a tutte donne over 35, over 65 e alle madri di figli disabili con l’obiettivo di sviluppare un benessere psicofisico tramite l’avvicinamento a questa disciplina divertente e amichevole, l’aumento dell’autostima nonché la valorizzazione delle pari opportunità. Infatti, il progetto ha anche il pieno sostegno della commissione Pari opportunità della città di Follonica che ha rilasciato il proprio patrocinio.

In programma non sono solo lezioni di padel, con i tecnici della struttura Chiara Martelli, Juan Rodriguez, Franco Polverini e Rossano Fanelli, ma anche la possibilità per le madri di figli disabili di lasciare in custodia i propri bambini all’impianto sportivo durante il gioco o per le donne sopra i 65 anni di sperimentare la versione “dolce” del padel, così come sono previsti una serie di incontri tematici e attività ricreative tutte al femminile.

Il progetto vuole creare anche una rete di condivisione internazionale attraverso il coinvolgimento di società spagnole e portoghesi, dove il padel è uno sporto molto più diffuso rispetto all’Italia, società che hanno aderito a loro volta al “Pink Padel” e con cui sono in programma degli interscambi.

«Il progetto è iniziato a gennaio e ha una durata di due anni – spiega Rossano Fanelli, proprietario dell’impianto in zona industriale -. Ho già partecipato a eventi in Portogallo organizzati in ambito di questo progetto ed è stata una bella esperienza. Sicuramente per la città di Follonica è un’occasione da non perdere».

Per tutte le donne curiose di conoscere il mondo del padel, magari insieme alla propria amica, sorella o figlia e per passare una giornata all’insegna dello sport, sabato 6 aprile si svolgerà l’open day con lezioni di prova gratuite, musica, buffet e intrattenimento al Follonica Sporting Club in via dell’Edilizia. Sarà una giornata dedicata a tutte coloro che vogliono avvicinarsi a uno sport che sta coinvolgendo sempre più persone di tutte le età.