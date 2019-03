Nuovo direttore tecnico per la Pallavolo Grosseto: è l’ex giocatrice Silvia Rustighi

GROSSETO – Gradito ritorno alla Pallavolo Grosseto quello di Silvia Rustighi che dopo la maternità ha accettato la proposta avanzata dai vertici della società del presidente Tinacci. Silvia coordinerà il settore giovanile S3 della società come nuovo direttore tecnico concentrandosi sulla crescita tecnica degli allenatori, delle atlete e dei gruppi. “Il progetto propostomi dalla Pallavolo Grosseto è completo ed entusiasmante – ha commentato Rustighi – questa è la società in cui ho iniziato a giocare quando avevo dieci anni e dove adesso ho ritrovato amici di un tempo e soprattutto una grande professionalità, voglia di fare e organizzazione unita alla perfetta gestione del Palazzetto dello sport di Piazza Azzurri d’Italia, un giusto mix questo che mi ha convinta ad intraprendere questa nuova avventura”.

Silvia inizia a giocare a pallavolo nel 1992 e nel 1994 consegue il nono piazzamento ai campionati nazionali Fipav Under 14 dove viene selezionata dal tecnico federale Luigi Ferraro nella squadra della Provincia di Grosseto, nel 1995 esordisce in serie D con l’allenatore Michele Tosi, nel 1996 prosegue la stessa categoria e a fine stagione viene convocata per i play out di B2, nel 1997 viene confermata nella rosa in B2 con l’allenatore Stefano Spina, dal 1998 al 2002 in serie C con l’allenatore Michele Tosi, nel 2003 in serie B2 nella S.S. CUS Siena e nel 2004 finisce la carriera atletica nella serie B2 con la Pallavolo Grosseto. Continua poi come allenatore esordendo come secondo allenatore, di Stefano Spina, nella Categoria Under 13 nel 2003 vincendo il Campionato Nazionale UISP, nel 2004 consegue il brevetto di allievo allenatore e vince il Campionato Under 14 come secondo allenatore, nel 2005 primo allenatore in categoria under 13 vincendo il Campionato Provinciale.

Nel 2006 consegue il brevetto di allenatore di I° grado con il massimo del punteggio, mentre prosegue l’attività come secondo allenatore nella serie C vincendo la categoria Under 16 Provinciale, nel 2007 allenatore in super mini volley vincendo tutti i tornei provinciali, nel 2008 allenatore dell’U12 vincendo il Campionato Provinciale, nel 2009 allenatore dell’U13 vincendo il Campionato Provinciale e I° posto nel Campionato Nazionale UISP, nel 2010 consegue il brevetto di allenatore di II°grado e II° grado Livello giovanile allenando l’U14 vincendo il Campionato Provinciale e secondo allenatore nella squadra della Provincia di Grosseto, nel 2011 allenatore dell’U16 nel Campionato Regionale vincendo tutti i tornei dell’anno e con il premio del miglior libero e miglior palleggiatore piazzandosi 3° al torneo internazionale di Acqui Terme (AL) con il premio di migliore attaccante, infine nel 2011/2012 allenatore dell’Under 12 vincendo il Campionato Provinciale e con la stessa squadra arriva seconda nel Campionato Provinciale, inoltre vince tutti i tornei dell’anno piazzandosi 2° al Torneo Nazionale di Chieri (TO) con il premio del miglior attaccante.Poi nel 2012 approda alla Società VAS nella quale trascorre 3 anni e dove viene chiamata dalla Federazione ad allenare la selezione provinciale Under 14, nel 2015 fa una esperienza in Serie C con i Vvf e infine, nel 2016 torna ad allenare l’Under 16 del Grosseto Volley.

Nel 2017 Silvia diventa mamma di Daria abbandonando per un po’ il mondo del volley. “Per la Pallavolo Grosseto è un arrivo importantissimo che va ad implementare un settore tecnico valido ed apprezzato – ha commentato soddisfatto Riccardo Tinacci – sicuramente la sua figura trasmetterà quell’esperienza e competenza, unita alla professionalità sportiva necessaria alla crescita tecnica e al raggiungimento degli obiettivi della Società. La società e tutto lo staff augurano a Silvia un buon lavoro, sicuri di poter collaborare e supportare sotto il profilo dirigenziale la sua figura affinché possa lavorare serenamente per ottenere i migliori risultati”.