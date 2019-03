Nuovi lavori nella pinetina del parco alla 167 Ovest: dieci mila euro di investimento

FOLLONICA – Dopo la richiesta da parte dei cittadini e valutata la necessità di intervento, è stata installata l’illuminazione nell’area a verde compresa tra via Togliatti e via Moranti; la nuova illuminazione, che consentirà una maggiore vivibilità dell’area, porterà beneficio soprattutto per il periodo estivo in cui la pineta viene maggiormente frequentata.

Nel dettaglio, accanto alla “pistina” di pattinaggio sono stati installati due proiettori a led, mentre l’area giochi sarà adesso illuminata da alcuni lampioni, in modo che il parco sarà fruibile dalle famiglie anche nelle ore serali.

L’intervento è certamente anche finalizzato infatti per cercare di garantire una maggiore sicurezza, laddove purtroppo le zone che rimangono non illuminate spesso diventano oggetto di bivacchi, atti di vandalismo e frequentazioni poco raccomandabili.