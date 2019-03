Linea diretta con il Comune: se le cose non vanno dillo al sindaco

GAVORRANO – Vuoi contattare il sindaco o la giunta comunale per segnalare un problema legato a un servizio sul territorio comunale? Da oggi il Comune di Gavorrano si è dotato di un nuovo strumento per avere un filo diretto con i cittadini. Sono, infatti, attivi il numero whatsapp e l’indirizzo e-mail dedicati ai disservizi, un servizio telematico a disposizione dei cittadini per la segnalazione di problematiche sul territorio comunale, relativi ad esempio al servizio postale, alla raccolta rifiuti o agli stessi servizi erogati dal Comune.

Per contattare il sindaco e la giunta comunale sarà possibile inviare un messaggio su whatsapp al numero 320-4281489 o un’e-mail all’indirizzo disservizi@comune.gavorrano.gr.it.