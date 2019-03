Le giovanili della Gea fra Coppa Toscana e campionato, ecco il programma del weekend

GROSSETO – La Maregiglio Gea, dopo l’esordio travolgente a Terranova Bracciolini contro il Valdambra vinto 80 a 49, torna domani sabato alle 20 davanti al pubblico amico, al Palasport di via Austria, per misurarsi con la Pallacanestro Piombino nella seconda giornata della Coppa Toscana Under 18. I ragazzi di Pablo Crudeli stanno attraversando un ottimo momento di forma e proveranno a mettere in bacheca il prestigioso trofeo regionale.



Il Camping Il Sole, reduce dalla vittoria in volata sul Basket Cecina (64-63), inizia domenica mattina alle 11,30 il girone di ritorno della seconda fase del campionato Under 14 sul campo del Ludec 91 Porcari. I boys di Elena Furi vogliono vendicare la sconfitta casalinga dell’andata (55-44) per finire in bellezza una stagione di crescita.

Gara decisiva invece per la Simply Market, nella terza giornata di ritorno del campionato Under 14 silver domenica mattina alle 11 al Pala Austria contro il Castellani Pontedera. Le ragazze di Luca Faragli puntano alla vittoria per rimanere in corsa per un posto nella Final Four regionale. Dopo otto giornate sono quarte, in coabitazione con il Castelfiorentino, con un record di tre vittorie e cinque sconfitte.