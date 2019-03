La Pro loco città di Grosseto rinnova le cariche. Il presidente convoca l’assemblea

GROSSETO – La Pro loco di Grosseto convoca per mercoledì 3 aprile alle ore 18 e alle 18,30 in seconda convocazione nella propria sede, in piazza del Popolo, l’assemblea generale dei soci.

Nel corso della riunione, il presidente Umberto Carini, dopo un breve riassunto sugli eventi storico-culturali che hanno caratterizzato l’Associazione nell’ultimo anno, sottoporrà alla discussione e all’approvazione dell’assemblea il bilancio consuntivo 2018, elencherà i programmi e le attività del 2019 e la campagna tesseramento nuovi soci.

A tal proposito ricorderà anche i vantaggi derivanti dall’adesione alla Pro loco in virtù delle convenzioni stipulate con enti pubblici e privati dall’Unupli provinciale, regionale e nazionale.

Nel corso dell’assemblea Carini presenterà il programma elettorale per il rinnovo delle cariche istituzionali, giunte a scadenza, chiederà la conferma delle votazioni per sabato 11 maggio e l’accettazione di candidature. La sede della Pro loco in piazza del Popolo, 3 è aperta nei giorni di martedì e giovedì dalle 10,30 alle 12.