La Misericordia inaugura un nuovo mezzo per il trasporto dei disabili

GROSSETO – Giovedì 11 aprile alle ore 15 in piazza dei Martiri d’Istia di fronte alla chiesa della Misericordia, nell’ambito del progetto servizi mobilità garantita, con il patrocinio del comune di Grosseto, l’arciconfraternita di Misericordia di Grosseto prenderà in consegna il mezzo attrezzato Fiat doblò per il trasporto di persone con difficoltà motorie.

L’utilizzo del mezzo sarà reso possibile grazie al prezioso contributo dei numerosi sponsor che hanno aderito al progetto.

La cerimonia prevede la benedizione del mezzo e la sua inaugurazione con taglio del nastro.

Interverranno:

Il governatore della misericordia, Edoardo Boggi; le collaboratrici Elena Maggi e Simona Parodi. Al termine della manifestazione si terrà un rinfresco con taglio della torta.