La minoranza esce dall’aula e non vota il bilancio, Franci: «Polemiche da campagna elettorale»

“La minoranza continua ad avere un atteggiamento irrispettoso verso il Consiglio comunale: mi si è accusato di aver detto parole indegne accusando i consiglieri della lista “Un comune per tutti” di non aver mai partecipato attivamente ai lavori dell’assise – prosegue Franci – ma l’atteggiamento di ieri sera ne è stata l’ennesima conferma. Abbandonare l’aula invece che discutere il bilancio, la misura cardine di ogni amministrazione, non è di sicuro la miglior presentazione per chi, come Michele Bartalini, ambisce a governare questo paese. In questi anni avremmo di sicuro fatto alcuni errori, ma ci siamo sempre occupati del paese e delle frazioni senza tirarci indietro nel confronto mentre tante volte la minoranza non ha dimostrato di essere fattiva, anche con atteggiamenti come quello di ieri sera”

“Non mi voglio immischiare nella campagna elettorale, non credo sia giusto portarla all’interno del consiglio comunale come, con questo atteggiamento, sta facendo la minoranza – conclude Franci – ma non credo che questo attivismo e questa teatralità degli ultimi giorni siano rispettosi verso i cittadini. Davanti alle discussioni non si fugge ma ci si confronta democraticamente, anche se uscite sceniche, pronte per essere raccontate nei giornali, fanno di sicuro più effetto”.