Iniziative didattiche a contatto coi cavalli nel progetto dell’Aics Mucca

GROSSETO – L’associazione AICS M.U.C.C.A. Asd è presente a Paganico dal 2014, elemento cardine dell’associazione è il progetto “Scuderie Fagianaia”. Si tratta di un progetto sociale rivolto a bambini, ragazzi ed adulti, normodotati e non, che offre loro uno spazio dove sentirsi bene, crescere, condividere ed esprimersi grazie al lavoro ed al rapporto con il cavallo. Molte sono le iniziative che l’associazione condivide con la comunità grossetana supportando e partecipando attivamente alle sue iniziative.

Il 13 aprile “Giochiamo al Consorzio – Battesimo della sella” è una di queste iniziative didattiche; oltre a giochi e buffet è infatti possibile per i più piccoli il battesimo della sella, ossia provare per la prima volta a cavalcare un cavallo. Dalle ore 15 fino alle 18 presso il Consorzio di Via Orcagna 29 spazio al divertimento e all’emozione dell’evento.

Per ogni comunicazione contattare Fiorenza Beltrame, segretaria e formatrice dell’associazione fiorenza.belt@gmail.com.