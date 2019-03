Il Comune istituisce l’albo delle associazioni per valorizzare il volontariato

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Istituito dal Comune di Castiglione della Pescaia l’Albo delle associazioni, uno strumento necessario alla Giunta municipale per poter agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l’Ente della cittadina balneare e le associazioni operanti sul territorio in vari settori che sono stati suddivisi in: tutela ambientale e paesaggistica, attività culturali, musicali, teatrali e artistiche, sportive e ricreative, nell’ambito del sociale, economiche e turistiche e di rievocazione storiche della tradizione.

«Come Amministrazione comunale – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – riconosciamo l’importanza e valorizziamo le attività che le associazioni, soprattutto quelle che vengono proposte dal volontariato. Tutte assieme contribuiscono a esprimere la bontà della partecipazione, della solidarietà e rivestono un’importanza per il pluralismo che la società civile offre quotidianamente».

«Quanto promosso con le loro finalità – precisa Farnetani – di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo, sportivo e di tutela ambientale, ha sempre come fine primario quello di migliorare la qualità della vita, compiendo in molti casi anche un importante contrasto all’emarginazione».

«Per fortuna – sostiene il primo cittadino – molti abitanti del territorio comunale aderiscono in prima persona a una fitta rete di solidarietà che si muove attraverso forme associative e contribuiscono nel loro tempo libero in maniera importante al benessere di questa realtà».

«All’interno di uno scenario così positivo per Castiglione della Pescaia – aggiunge Farnetani – l’associazionismo senza scopo di lucro si pone come punto di riferimento nell’attuazione del principio di sussidiarietà e spetta al Comune il compito di riconoscere e favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, necessaria allo svolgimento di attività che hanno una valenza pubblica».

L’avviso e il modello di domanda per le associazioni interessate, sono già presenti all’interno dell’home page del sito istituzionale www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Recentemente il Consiglio comunale aveva approvato il regolamento che istituisce l’Albo e adesso la Giunta municipale ha dato il via all’iter procedurale che tutte le associazioni potranno seguire per l’iscrizione.

«Possono iscriversi – conclude Farnetani – tutte le associazioni riconosciute e non, come persone giuridiche, i movimenti, i comitati, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro. Dovranno dimostrare la loro costituzione con l’atto scritto e registrato, lo svolgimento effettivo di attività nei campi da noi indicati con un’autonomia finanziaria e contabile».