I talenti follonichesi della Kettlebell Raiders più volte sul podio agli italiani

MILANO – Giovanissimi talenti follonichesi sul podio nei Campionati Italiani di Kettlebell Sport

Domenica scorsa si è svolta a Vanzaghello, nel milanese, la competizione italiana più prestigiosa e attesa nell’ambiente della gare di forza ed endurance, ovvero Campionati Italiani di kettlebell sport.

Presenti i follonichesi della Kettlebell Raiders, che ha proposto atleti nelle discipline di gara tradizionali della durata di 10 minuti, i cui i risultati ottenuti sono validi per la selezione del team italiano ai prossimi Campionati Europei e Mondiali.



Nella disciplina di slancio completo maschile cat. professionisti ( utilizzando due attrezzi da 32 kg), il Raider Giovanni Bianco conquista la medaglia d’argento nella -80 kg, mentre Mattia Godani nella categoria amatori B, due attrezzi da 24 kg, conquista la medaglia d’oro nella -63kg. Anche l’atleta M. Sarasino ottiene la medaglia di bronzo in cat C. In categoria B femminile Francesca Artini nella -65 kg conquista la medaglia d’argento con 70 ripetizioni di slancio completo.



Nella disciplina biathlon maschile in categoria professionisti, l’atleta e coach dei Kettlebell Raiders Giovanni Giorgi Barbieri conquista la medaglia d’argento nella -74 kg, mentre Dario Neretti nella -68 kg ottiene la medaglia d’argento in categoria amat. B e la medaglia di bronzo in categoria vet, mentre suo figlio Ruben , di soli 11 anni, effettua una sbalorditiva esibizione con 2 attrezzi da 10 kg totalizzando la bellezza di 32 ripetizioni a un peso corporeo di 38 kg, a dimostrazione di quanto il sollevamento pesi e l’utilizzo delle kettlebell siano molto importanti nelle fasi di sviluppo dei bambini, contrariamente a tanti pregiudizi ormai sconfessati da tutta la dottrina scientifica.

Importante esordio in categoria C infine per due giovani Raiders follonichesi, fratelli per giunta; Romeo e Priscilla Stillitano che conquistano rispettivamente la medaglia d’oro (con 129 slanci e 170 strappi) e d’argento (con 88 slanci e 123 strappi).



“I due ragazzi – ha detto l’allenatore Giovanni Giorgi Barbieri, che è anche presidente dell’Asd – hanno 16 e 15 anni ed hanno iniziato questo sport lo scorso settembre, si sono appassionati a questa disciplina, si allenano con dedizione ogni settimana insieme ad altri coetanei nelle sale del Palagolfo di Follonica e crescendo forti e determinati rappresentano la prima generazione di giovani follonichesi a competere di questo sport, il primo passo per portare la nostra cittadina nelle competizioni nazionali ed internazionali”. Buone prove anche per gli altri atleti amatori Raiders Giacomo Frediani, Fortunato Stillitano ed Andrea Pantaleoni.