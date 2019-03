Grosseto Export: Finlandia e Repubblica ceca apprezzano la qualità dell’agroalimentare italiano

GROSSETO – Il secondo evento B2b 2019 del Consorzio Grosseto Export ha unito due mercati europei in costante crescita per le importazioni di prodotti italiani: la Repubblica Ceca e la Finlandia.

Hanno partecipato all’evento, che si è svolto nei giorni scorsi a Grosseto, per la Finlandia l’azienda “Zeberas Food Company”, giovane e dinamica, fondata nel 2004; mentre per la Repubblica Ceca l’azienda Pragogastro, specializzata nel food&beverage.

“Da questo nuovo incontro B2B – spiega Gabriele Zappelli direttore responsabile di Grosseto Export – abbiamo avuto la conferma che quello che apprezzano di più i mercati del nord rispetto all’agroalimentare italiano, sono da un lato le produzioni tipiche come l’olio, il formaggio e il vino e dall’altro l’altissima qualità che le nostre aziende riescono a garantire. Questo è maggiormente valido per gli operatori che trattano le specialità e che sono quelli che intercettiamo con il Consorzio Grosseto Export. Anche questo secondo B2B è stato un evento riuscitissimo, abbiamo permesso alle aziende di entrare in contatto con un mercato con interessanti spazi di crescita se riusciamo a tenere alta la qualità che è senza dubbio la nostra carta vincente.”