Grinta e motivazione, le Under 19 della Pallavolo Grosseto battono al tie break il Calci

GROSSETO – Bella prova per il team Under 19 di Pallavolo Grosseto Elettromare. Il Vbc Calci era sceso a Grosseto per fare bottino pieno ma si è trovata di fronte una squadra ben motivata e conscia che se vuole, può far bene e così è stato. Solo al tie Break si è deciso l’incontro che è risultato essere veramente ben giocato da entrambe le parti ma che ha visto prevalere le ragazze allenate da Marco Sallei.

Il primo e il secondo set sono stati identici l’uno all’altro se pur con risultati opposti, il primo a favore del Calci per 15 a 25 e il secondo a favore delle nostra ragazze per 25 a 17. Entrambi i set sono stati persi per errori di troppo di tutte e due le squadre. Il terzo set è stato lottato punto a punto ma troppi errori in ricezione sono stati fatali ed è stato perso per 21 a 25. Nel quarto set è uscita fuori davvero la grinta e il carattere che hanno notevolmente alzato la prestazione in ricezione e in attacco e anche le alzate ben impostate dalla giovane Zaihda Forti hanno agevolato gli attaccanti e, con una grande prova di forza è stato vinto per 25 a 19.

Susseguirsi di emozioni nel Tie break, con le maremmane prima in vantaggio 5-1, poi in svantaggio ma subito riorganizzate da coach Sallei che ha imposto di crederci sino in fondo. Il set è stato vinto per 15 a 12. A fine incontro il mister si è dichiarato soddisfatto ed orgoglioso delle sue ragazze che si sono fatte valere e non hanno mai mollato, con ringraziamento a Camilla Giovannelli che ha dato il proprio contributo alla squadra in modo elegante e concreto.

Le convocate: Lara Giorgetti, Zaihda Forti, Chiara Sansoni, Camilla Giovannelli, Sofia Barbacci, Viola Corridori, Elisa Margiacchi, Chiara Fasulo, Arianna Corsetti e Sara Gigi. All. Marco Sallei. Dirigente Laura Angeli.