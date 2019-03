Fase a orologio di campionato, le ragazze della Gea ospitano il Quartiere 5 Firenze

GROSSETO – Inizia domani sabato alle 18, sul parquet del Palasport di via Austria, la fase ad orologio del campionato di serie C per la Sanitaria Ortopedica Grosseto, che si confronta con il Quartiere 5 Firenze.

Le ragazze di David Furi sono attese subito ad un duello decisivo per mantenere il secondo posto con il quale hanno concluso la regular season. Le fiorentine, grazie al successo ai supplementari sul campo della Pallacanestro Viareggio (51-50), hanno agganciato le grossetane alle spalle dell’imbattuta Pielle Livorno e possono contare tra l’altro su una migliore differenza canestri negli scontri diretti. Un incontro insidioso, insomma, per la Gea, che ha avuto però tre settimane per preparare questo big-match, nel quale potrebbe fare la differenza anche il sostegno del pubblico grossetano. Nella prima fase le due rivali di sabato si sono aggiudicate la gara casalinga: 50-38 il Grosseto, 51-29 Firenze, al termine di un brutto incontro di Nalesso e compagne.



“Proviamo a riprendere il nostro cammino – sottolinea il coach David Furi – Certo il Quartiere 5 è l’avversario più difficile che ci potesse capitare: ha vinto a Viareggio dopo un supplementare ed è super gasato e in ottima forma. Qualche settimana fa vinsero grazie a grandi percentuali di realizzazione”.

“Lo affronteremo però in casa nostra – prosegue il tecnico grossetano – e le possibilità di superarlo sono maggiori. La chiave sarà come sempre la difesa: voglio vedere la voglia di faticare e darsi da fare. La difesa è la nostra arma migliore e la dobbiamo sfruttare”.

Furi avrà a disposizione le tre giocatrici in prestito dal Costone, Costanza Balestrazzi, Angela Sposato e Beatrice Balestrazzi e potrà contare su tutte le altre, ad eccezione di Eleonora Scurti.

Le convocate: Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Bianca Bellocchio, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti, Marta Nalesso, Beatrice Balestrazzi, Costanza Balestrazzi.

I risultati del 1° turno: Altopascio-Galli San Giovanni Valdarno 42-44, Don Bosco Figline-Pallacanestro Piombino 50-41, Pallacanestro Viareggio-Quartiere 5 Firenze 50-51 (dts); 6 aprile Pielle Livorno-Sanitaria Gea Grosseto; 7 aprile San Miniato-Baloncesto Firenze.

La classifica: Pielle Livorno* 36 punti; Gea Grosseto*, Quartiere 5 Firenze 26; Viareggio, 24; Galli San Giovanni Valdarno 20; Altopascio 18; San Miniato* 16; Baloncesto* 10; Figline 8; Piombino 2 (*una gara in meno).