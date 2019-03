Donna investita in città. Trasferita a Siena con Pegaso: è grave

GROSSETO – Aggiornamento ore 20.54: La donna ha riportato un trauma cranico e toracico importanti, ed è molto grave.

News ore 21.00: Una donna di 57 anni è stata trasferita all’ospedale Le Scotte di Siena in gravi condizioni dopo essere stata investita mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto verso le 17.45, in via Svizzera. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi . La donna è stata trasferita in codice tre a Siena con l’elisoccorso Pegaso.