Domenica con il Club Alpino attraverso le antiche strade Dogane fra Tatti e Montemassi

TATTI – Domenica 31 marzo nuova escursione del Club Alpino che organizza un tour da Tatti a Montemassi attraverso antiche strade Dogane e mulattiere in un percorso storico ad anello di 18 km. Dalla piazza San Andrea di Montemassi si scende attraverso la vecchia porta e si percorre l’antica strada vicinale che collegava un tempo il Castello locale con Massa Marittima. Si prosegue per una carrareccia attraversando oliveti e boschi fino ad arrivare a Ribolla.

Si attraversa il torrente Follonica ove un tempo si “follava” la lana delle pecore e percorrendo una antica strada Dogana si raggiunge Tatti, conosciuto come il “Paese che pianse la Pia”. Si discende percorrendo la strada che un tempo servì alle truppe senesi per il celebre assedio di Montemassi dipinto da Simone Martini. Arrivati ad un vecchio mulino si percorre un sentiero a saliscendi che ci porta nelle campagne di Montemassi da cui in poco tempo raggiungiamo il centro del paese.

Partenza da Grosseto, Piazzale Cambogia ore 8. Pranzo al sacco. I non soci possono partecipare prenotandosi entro sabato mattina al numero CAI 3334304110.