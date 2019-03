Conti: «Nessun centro commerciale in città, ma un grande supermercato sì»

GROSSETO – «Come tecnico ancor prima che politico, devo prendere atto che, in merito alla paventata realizzazione di un nuovo centro commerciale nella zona est di Grosseto, questa volta l’assessore Fabrizio Rossi ha ragione e quindi per correttezza nei suoi confronti, alcune precisazioni sono quantomeno doverose» ad intervenire è Giuseppe Conti segretario circolo Pd Gorarella. «Diciamolo chiaramente, in via Scansanese non è previsto alcun Centro commerciale».

«Corrette quindi, anche se un po sopra le righe, le sue rimostranze rispetto a quanto emerso in questi giorni sulla stampa ma, è altrettanto vero che nella medesima area il Regolamento urbanistico comunale prevede di realizzare un supermercato di 1.500 mq. oltre spazi per la logistica ed uffici. Ed è qui che nasce la diatriba politica di questi giorni, per una questione di lana caprina sul significato delle parole, supermercato vs centro commerciale».

«Unico dato certo invece, che il supermercato è previsto eccome, e sarà di dimensioni ben superiori di quelle del Simply Market poco distante. Ho seguito quindi i consigli dell’assessore Rossi, persona attenta e precisa, che giustamente ci bacchetta invitandoci a leggere più attentamente le carte e questo è quanto emerge dalla scheda 04A del Regolamento urbanistico che trasforma l’area di via Scansanese».

«Non entro nel merito, almeno in questa fase, sulla opportunità o meno di realizzare un ulteriore supermercato in quella zona, mi sembra che di questo ne abbia dato ampio parere Ascom Confcommercio di Grosseto che forse si è sentita rassicurata un po troppo presto dai chiarimenti del sindaco Vivarelli Colonna e dell’assessore Rossi» continua Conti.

«Adesso non resta che attendere per vedere se la variante anticipatoria per la realizzazione del supermercato in via Scansanese approderà in Consiglio comunale oppure no e quindi se le attività di piccolo commercio presenti nella zona potranno tirare o meno un respiro di sollievo. Del resto questa Amministrazione ha più volte dichiarato di avere le idee chiare sul tipo di città che vuole e questa è l’occasione giusta per farle capire anche a noi. L’assessore Rossi quindi aveva ragione, nessun centro commerciale nella zona est di Grosseto ma allora, il nuovo supermercato dove avete intenzione di farlo?»