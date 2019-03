Circolo Pattinatori: gli Under 15 sfidano il Viareggio, final three col Castiglione per gli Under 17

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto mette in campo due formazioni giovanili nel fine settimana. Il Cieloverde Under 15 è di scena sabato alle 16,45 sul campo dei Puma’s Viareggio. I ragazzi di Marco Zanobi sono reduci dalla sconfitta per 8-0 (4-0 primo tempo) contro il Follonica A e anche questa quattordicesima uscita si presenta impegnativa: i versiliesi sono terzi in classifica con 29 punti.

Gli Under 17 debuttano invece nella Final Three domenica alle 11,30 sulla pista di Casa Mora contro il Castiglione nella terza giornata del girone che assegna il quinto posto. Il quintetto di Marco Ciupi nello scorso fine settimana è stato costretto a rinviare all’ultimo minuto la sfida casalinga con il Forte dei Marmi, per le troppe assenze degli ospiti. La partita verrà recuperata venerdì 5 aprile alle 20,15 sulla pista di via Leoncavallo.

Turno di riposo per gli Under 11 dopo la prima vittoria stagionale contro il Follonica B.