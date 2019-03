Casa Conad: Alessandro Corina firma il set fotografico nei supermercati

GROSSETO – A Conad ti senti come a casa. È questo il messaggio lanciato dai 3 punti vendita Conad di Grosseto con la nuova campagna social per immagini, che sarà realizzata nei prossimi giorni, utilizzando uno speciale set fotografico che riproduce tra i reparti del supermercato, l’interno di un’abitazione, con tanto di giocattoli sparsi sul pavimento.

Dipendenti, clienti e fornitori potranno farsi immortalare interagendo con gli oggetti della casa che fanno da sfondo, su un pannello gigante di 2 metri e 50 per 2 metri e 50, in cui è riprodotta una zona living, progettata dal designer grossetano Alessandro Corina. I primi scatti sono stati realizzati nel supermercato di via Senegal. La campagna, che nasce da un’idea dell’agenzia di comunicazione Arca srl, proseguirà la settimana prossima in via Clodia e ad Aurelia Antica.

“La casa è un luogo speciale dove ritrovare se stessi e i propri affetti, dove sentirsi sicuri e protetti – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – la casa è qualcosa di più di una spazio fisico, rappresenta un complesso sistema di esperienze, di stati d’animo e di ricordi. Possiamo sentirci a casa in un ristorante o da un amico. O in un supermercato. Questo è il messaggio simbolico che vogliamo lanciare con la nuova campagna: l’attenzione di Conad verso le persone, verso la famiglia e la casa è un’attenzione concreta e quotidiana. Penso alle tante iniziative che abbiamo lanciato negli anni per interpretare e soddisfare i bisogni, compresa la più recente: i mercoledì del risparmio, con lo sconto del 10 per cento sulla spesa riservato a chi ha figli minori di 18 anni, che applichiamo in tutti i negozi Conad, ogni mercoledì fino al 31 maggio.”

“Positiva la collaborazione con il designer grossetano Alessandro Corina – prosegue Paolo degli Innocenti – che conferma l’attenzione di Conad verso le eccellenze del territorio. All’interno dei nostri supermercati trovano spazio i prodotti di qualità dell’Amiata e della Maremma; supportiamo le associazioni locali e siamo attenti ai bisogni della comunità. Consolidare queste alleanze ogni giorno significa partecipare alla vita dei territori positivamente, consapevoli di quanto sia importante garantire benessere nel contesto in cui operiamo.”