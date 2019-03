Cambio al vertice del Ccn di Grosseto: Enrico Collura è il nuovo presidente

GROSSETO – Enrico Collura è il nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale centro storico di Grosseto. L’elezione è avvenuta nei giorni scorsi nella sede della Confcommercio di Grosseto.

Collura collabora con sua moglie nel negozio di abbigliamento di famiglia “Shock” in via Ricasoli dal 1982 e fino al 2014 è stato amministratore unico della casa editrice Innocenti Srl.

Collura prende il posto di Vincenzo De Sapio, che rimane comunque nel direttivo in qualità di vice presidente. Fanno parte del direttivo del CCN di Grosseto anche i consiglieri Eleonora Bertoni, Manuela Basili e Francesco Paoloni.

“Sono orgoglioso di questo nuovo incarico che vado ad intraprendere con serietà e determinazione – dice Collura – Ringrazio i miei colleghi per la fiducia che mi è stata dimostrata. E ringrazio, soprattutto, chi ci ha condotto fino a qui, e cioè i miei predecessori, Giampaolo Baldi e Vincenzo De Sapio, che ha dato vita ad un gran numero di manifestazioni, ad Ascom Confcommercio e alla nostra responsabile organizzativa Chiara Simonetti. Vogliamo proseguire su questa strada già tracciata, riproponendo le iniziative di maggior successo anche nei prossimi mesi e ci saranno anche delle novità in serbo molto interessanti”.

Tra le più recenti iniziative del CCN, ci sono l’attività di co-marketing con Conad che ha dato, a Natale, risultati importanti nello scambio di promozioni tra i commercianti del centro e la catena di supermercati, ed anche l’Informacentro, un nuovo canale di comunicazione. Quest’ultimo prevede mensilmente la realizzazione di una locandina che raccoglie tutti gli eventi che si svolgono nel centro storico, e che viene poi distribuita nei negozi associati.

Inoltre la macchina organizzativa dell’associazione è già al lavoro per la Pasqua, quando nei giorni antecedenti saranno regalate ben duemila colombine dolci a chi farà acquisti nel negozi centro.

Per aderire al Centro Commerciale Naturale è possibile prendere contatti con l’associazione tramite mail ccn.centrostoricogr@gmail.com oppure su Fb alla pagina: Ccn Centro storico Grosseto.

Il presidente Collura inoltre invita enti, associazioni e privati cittadini a comunicare iniziative ed eventi di pubblico interesse che avranno luogo nel centro di Grosseto alla stessa email ccn.centrostoricogr@gmail.com entro il 15 di ogni mese per essere pubblicati nell’informacentro del mese successivo.

Ad Enrico Collura arrivano le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro da parte della Confcommercio di Grosseto. “In questi anni abbiamo trovato nel CCN una spalla importante nelle iniziative che abbiamo realizzato nel capoluogo, dalle Notti Bianche ai Giovedì d’estate, passando per le iniziative a sostegno degli eventi sportivi e culturali – dicono da Ascom Confcommercio -. Siamo certi che Collura svolgerà bene il suo nuovo ruolo e che insieme continueremo questa bella e fattiva collaborazione”.