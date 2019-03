Amministrative 2019, i repubblicani scelgono Giuntini: «Progetto di rilancio dell’economia»

MASSA MARITTIMA – I Repubblicani stanno con Marcello Giuntini. «Abbiamo portato a termine la ricerca delle possibili convergenze politiche, civiche, sociali per la messa in cantiere di un progetto che punti in modo profondo al rilancio dell’economia massetana, da sottoporre al giudizio degli elettori nelle imminenti elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Massa Marittima».

I Repubblicani e le forze di centro, con le quali nei recenti anni hanno condiviso significative scelte politiche e di programma, ritengono «che la candidatura di Marcello Giuntini a sindaco di Massa Marittima alla sua seconda legislatura possa rappresentare la scelta fondata e persuasiva cui affidare la realizzazione di azioni complesse e sfidanti di cui vi è imprescindibile bisogno. Tante sono state le convergenze d’intenti e di progetto riscontrate nel lungo confronto fra le parti per non ritenere giunto il momento di unire le forze per dare ai massetani una prospettiva vera di ripresa e di sviluppo in tutti i campi della vita civile, dall’economia al lavoro, dal sociale alla cultura».

«Settori strategici per il nostro Comune come l’urbanistica, l’imprenditoria, il commercio, il turismo e l’agricoltura, debbono tornare ad essere trainanti e produttivi, tanto in termini di nuove iniziative d’impresa e di nuove occasioni di lavoro, quanto di più incoraggianti soddisfazioni per gli operatori. Non ci sono altri tempi di attesa, il giorno dopo sarebbe già un giorno perduto. Bisogna uscire al più presto dalla stagnazione economica e sottrarsi al timore dell’ineluttabilità che deprime l’iniziativa privata e svuota il territorio delle energie più fresche e promettenti. Non è nemmeno più il tempo di illusioni. Occorre fare tanto, fare presto e fare insieme. Occorre che i fatti precedano le nuove speranze, occorre che vengano chiamate a raccolta tutte le componenti economiche e sociali, occorre che i massetani si sentano tutti coinvolti nella realizzazione di un domani più prossimo che lontano migliore e promettente. Vorremmo che si facesse tutto questo e siamo convinti che Giuntini Sindaco sia la scelta appropriata. Ce la metteremo tutta».