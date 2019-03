Al via il Festival Resistente a Follonica. Si apre con i Matti delle Giuncaie

FOLLONICA – Il Festival Resistente di Follonica e Alta Maremma è ai nastri di partenza e dopo la serata di apertura che si svolgerà il 24 Aprile con il frizzante concerto dei Matti delle Giuncaie, propone per il 25 Aprile un pomeriggio folk con la band De’ Soda Sister, Agrifolk in salsa toscana per un evento popolare che celebri dignitosamente la giornata della Liberazione. Le De’ Soda Sisters nascono infatti per dare importanza a un patrimonio culturale fondamentale come la musica popolare rendendola accessibile anche alla modernità e a tutte le generazioni.

La band ha un vasto repertorio di brani ormai dimenticati della tradizione popolare che vengono recuperati e riarrangiati dopo un’accurata ricerca costruendo così uno spettacolo musicale di grande spessore.

Il Festival Resistente di Follonica e Alta Maremma prenderà il via per la sua terza edizione il 24 Aprile e si concluderà il primo Maggio comprendendo otto giorni di eventi, memoria, musica e cultura per collegare insieme due ricorrenze civili che oggi più che mai sentono la necessità di essere nuovamente valorizzate, il 25 Aprile festa della Liberazione nazionale dal nazifascismo ed il Primo Maggio, festa del lavoro e di tutti i lavoratori.