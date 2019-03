Terz’ultima di campionato per le ragazze dell’Atlante Marsiliana contro il Fornacette

FORNACETTE – Trasferta a Fornacette per le ragazze dell’Atlante Marsiliana, che se la vedranno con il Casarosa per la terz’ultima di campionato.

Gara non facile contro la quarta del girone per le biancorosse, che cercheranno come loro solito di giocarsela fino in fondo e portare via un risultato utile, con un occhio al colpaccio.

Arbitrerà Natelli di Viareggio. Il fischio d’inizio è domani venerdì alle 22.

Il programma della 24esima giornata:

Fornacette Casarosa-Atlante Grosseto

Prato-EuroFlorence

Gisinti Montecatini Pistoia-Futsal Florentia B

Futsal Bagnolo-Oltreserchio

San Giovanni-San Giusto