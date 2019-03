Terza prova di Corri nella Maremma col Giro dell’Argentario, il ricavato per il progetto End Polio Now

MONTE ARGENTARIO – Con ritrovo alle ore 8 e partenza alle 10 dal piazzale della Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano, domenica 31 prenderà via il “Giro dell’Argentario” gara podistica di 14 chilometri e 200 metri, valida anche come terza prova del circuito provinciale Uisp “Corri Nella Maremma”.

La gara organizzata dal Rotary di Monte Argentario in collaborazione con il Marathon Bike di Grosseto, è stata patrocinata dal comune di Porto Santo Stefano e Provincia di Grosseto. Il percorso prevede la partenza da Piazzale del Governatore – Fortezza, via Panoramica, via Baschieri, via Roma, via Campone, strada del Campone, strada provinciale, località San Pietro, località Fondoni, Cala Piccola, Cala Moresca, Cala Grande, Cacciarella, Lividonia, strada Panoramica e per finire piazza del Governatore-Fortezza. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto alla Fondazione Rotari International per il progetto End Polio Now per la eliminazione nel mondo delle poliomielite.