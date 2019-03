Spiagge a misura di bambino, i pediatri scelgono la Maremma: la bandiera verde torna in città

FOLLONICA – «Bandiera Verde 2019, Follonica si conferma a misura di bambino: la città è stata di nuovo premiata con la Bandiera Verde come spiaggia a misura di bambino» a farlo sapere una nota del Comune.

«Anche quest’anno Follonica si conferma tra le 142 spiagge italiane e spagnole premiate con la Bandiera Verde – prosegue la nota dell’Ente – nata da una ricerca effettuata da più di 2000 pediatri italiani che ogni anno individuano le località balneari italiane e spagnole più sicure per i bambini. I pediatri prendono in considerazione più parametri, basando la scelta soprattutto sulla idoneità ambientale per famiglie e bambini».

«Acqua limpida e bassa vicino alla riva – sottolinea la nota – sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono una località balneare a misura di bambino, mete turistiche dove i bambini possono giocare, divertirsi in sicurezza e stare con i genitori».

«E Follonica – conclude il Comune – ha caratteristiche indubbiamente adatte ai bambini e alle famiglie