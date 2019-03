Sostegno alla genitorialità: tre incontri gratuiti per aiutare mamma e babbo

ROCCASTRADA – Un percorso di sostegno alla genitorialità all’asilo nido Freccia Azzurra di Roccastrada, promosso dalla cooperativa Uscita di Sicurezza in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Una serie di incontri gratuiti, rivolti alle famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni, per definire l’identità dei servizi educativi e fornire strumenti di supporto alla genitorialità, promossi dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in collaborazione con il Comune di Roccastrada.

Ad ospitare gli appuntamenti, che si terranno nel mese di aprile (mercoledì 3, 10 e 17 aprile alle ore 17), sarà l’asilo nido Freccia Azzurra, in via Salvo d’Acquisto a Roccastrada. La struttura, infatti, è da tempo punto di riferimento per la comunità e gli incontri proposti sono finalizzati a rafforzare il ruolo dei genitori come protagonisti in grado di sostenere la crescita dei propri figli, anche condividendo le scelte educative e confrontandosi su modelli e modalità.

Favorire la partecipazione da parte delle famiglie, in un luogo in cui si fa educazione, è uno strumento per creare una cultura educativa attraverso l’alleanza tra i genitori e chi progetta i servizi per la prima infanzia.

Le famiglie interessate a partecipare possono comunicarlo a: i.cigni@uscitadisicurezza.grosseto.it