Rappresentative provinciali, gli Allievi pareggiano col Livorno e volano in semifinale

GROSSETO – Ultima partita del girone eliminatorio della Rappresentativa Allievi 2003 della Delegazione Provinciale della Figc del selezionatore Pietro Magro e altro risultato utile (il quarto) consecutivo 1-1, ottenuto contro i pari età della Delegazione di Livorno. Gara giocata sull’impianto sportivo del Sauro Rispescia di via Lago di Varano e ultima del girone di qualificazione della manifestazione organizzata dal Comitato Regionale presieduto da Paolo Mangini, Trofeo Toscana e valido per il Torneo Marco Orlandi.



Il pari odierno permette alla Rappresentativa della Delegazione Provinciale Figc guidata da Agide Rossi di restare imbattuta con otto punti all’attivo e di conquistare una storica semifinale da prima della classifica, successo che mancava da moltissimi anni ed è la prima semifinale conquistata da quando il presidente era Agide Rossi, oggi Delegato Provinciale.

La partita è stata giocata molto bene da entrambe le squadre, con i grossetani a cui le bastava anche il pari per restare imbattuti e classificarsi come prima del raggruppamento.

Le due formazioni, ben messe in campo dai rispettivi selezionatori, si sono dati battaglia leale per tutta la gara con molte occasioni da gol da ambo le parti e con i grossetani che si sono fatti preferire per il gioco corale e per le occasioni create e non finalizzate, mentre i livornesi agivano più di rimessa e giocavano spesso con lanci lunghi alla ricerca dell’attaccante di turno.

Minuti iniziali di marca maremmana con Verrengia, il migliore dei suoi, che falliva una buona occasione su assist al bacio di Torti, ma poco dopo all’11’ bella azione corale del team grossetano con Valente che serviva Verrengia che metteva in rete il vantaggio dei locali. Vantaggio che durava poco dato che al 16’ un tiro dalla distanza, circa 35 metri di Pedrali sorprendeva l’estremo Massetti con il pallone che in extremis, sospinto dal vento, cambiava direzione e s’insaccava per l’1-1.

Nella ripresa i labronici spingevano di più, dato che il pari non bastava, colpivano una traversa, pareggiando così quella colpita dalla rappresentativa grossetana nel primo tempo e si arrivava al termine con il pareggio che andava bene solo ai locali, mentre i livornesi purtroppo non è servito.

Presenti alla partita il vice presidente vicario Regionale della Figc Bruno Perniconi, il consigliere regionale Gianni Canuti, oltre naturalmente al Delegato Provinciale Agide Rossi con molti componenti della Delegazione.

Grande soddisfazione da parte di Agide Rossi, non solo per la prima storica semifinale conquistata nella sua gestione, ma anche per come si sono svolte le gare, nel vero spirito del fair-play, per il comportamento di tutti i ragazzi in campo e fuori e per l’impegno profuso delle società, con un pensiero a mercoledì 10 aprile alla semifinale secca contro Pistoia in campo neutro.

Rappresentativa Grosseto-Rappresentativa Livorno 1-1.

Grosseto: Massetti (Terribile), Barbini, (De Michele), Angeli, Calussi, Curcio, Gucci, Verrengia (Palmieri), D’Anzi (Adami), Torti (Bognomini), Ibraimi (D’Anzi), Vettori (Netti), Valente (Gorelli). A disposizione: Ibraimi. Selezionatore Pietro Magro.

Livorno: Basile, Gradassi, Pedrali, Barlettani (Onida), Coppetta, Martelli, Mauriello, Simoncini (Sottoscritti), Giusti (Sofia), Del Conte, Fotino (Bottoni). A disposizione: Pierini, Bartolini, Cavicchi. Selezionatore, Gino Rusconi. Arbitro, Francesco Signori, sezione Aia di Grosseto.

La Rappresentativa Giovanissimi 2005 invece sull’impianto sportivo della Nuova Grosseto in via Australia è stata superata per 5-3 dai pari età della Delegazione di Livorno, queste le formazioni: Grosseto: Galeazzi, Tavarnesi, Sarzilla, Cappelli, Fazzi, Bertoni, Passalacqua, Vannini, Tosi, D’Ovidio, Tenci. A disposizione: Reali, Palazzesi, Paccagnini, Rocchi, Solari, Carli, Bodron.

Livorno: Bianchi, Castelli, Riccobono, Pontilunghi, Poli, Cerri, Flagiello, Mancosu, Cafshi, Mazzantini, Guarguaglini. A disposizione: Ria, Putrignano, De Cicco, Lucarelli, Vestri. Selezionatore, Claudio Bellandi. Arbitro, Bonelli di Grosseto. Reti: Flagiello, Cafshi, Cerri, Castelli, Guarguaglini, Bodron, D’Ovidio, Vannini.