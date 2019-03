GROSSETO – Il ponte sull’Ombrone è realtà. Da oggi potrà essere attraversato a piedi, in bici e a cavallo. Un’opera straordinaria che collega la ciclabile della città di Grosseto con il Parco della Maremma, unendo così la zona della Trappola e di Principina a Mare con quella di Spergolaia e di Alberese e diventando uno dei punti strategici più importanti della ciclovia tirrenica.

Ad attraversare per primo il ponte, prima del taglio del nastro, è stato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna sul tradizionale carro trainato da buoi, simbolo della vita contadina della nostra terra. Insieme al primo cittadino ad inaugurare il ponte erano presenti il sottosegretario Guglielmo Picchi, l’assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il consigliere regionale Leonardo Marras e tutti gli assessori della giunta Vivarelli Colonna.

di 31 Galleria fotografica Ponte sull'Ombrone 2019 (inaugurazione)









di 22 Galleria fotografica Partenza in bicicletta per ciclabile 2019









IlGiunco.net ha seguito tutta la giornata dedicata all’inaugurazione con tre dirette Facebook che trovate qui in basso e con fotogallery e video per raccontare da vicino questa giornata di festa per la nostra città e per la nostra terra.

–



–



–