Ponte sull’Ombrone: dall’Aurelia Antica si potranno noleggiare le biciclette

GROSSETO – La rete di piste ciclabili in città e nei dintorni sta crescendo. E con l’arrivo della bella stagione, quale migliore occasione per esplorare il territorio in sella a una due ruote, magari con tutta la famiglia? Anche per questo il centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto vuole offrire a tutti i propri clienti la possibilità di usufruire di un nuovo servizio: da lunedì 1 aprile, infatti, sarà in funzione un punto noleggio di biciclette. Il servizio è stato presentato giovedì 28 marzo in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale equestre sull’Ombrone, organizzata dall’Amministrazione comunale di Grosseto, evento del quale Aurelia Antica è stato tra gli sponsor.

Il nuovo ponte collegherà la rete di pista ciclabile della città con il Parco della Maremma, dalla Trappola alla zona di Spergolaia e Alberese. E Aurelia Antica si propone di diventare un punto di riferimento per chi ama la mobilità dolce, offrendo la possibilità di parcheggiare l’auto e salire in sella alla bici per un’escursione, per poi riprendere l’auto al ritorno. Usufruire del servizio – disponibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.30 e in seguito fino alle 21 con l’orario estivo del centro commerciale – è semplice: basta rivolgersi al punto vendita Alcott, in galleria, pagare il costo del noleggio (7 euro per mezza giornata, 10 euro per tutto il giorno), lasciare in garanzia un documento d’identità che verrà restituito al ritorno e ritirare la bici a disposizione sotto le pensiline, all’ingresso.

Sarà possibile scegliere la classica city bike oppure optare (con un piccolo sovrapprezzo, prenotando in anticipo scrivendo una mail a info@aureliaantica.it o chiamando il numero 0564 24067) per una modernissima e-bike a pedalata assistita, una mountain bike o una bici da corsa. Mai stato così facile salire in sella per una splendida escursione nella natura, dal Parco della Maremma fino a Marina o Principina. « È un privilegio per noi – dice Laura Mennilli, direttore di Aurelia Antica – essere al fianco dell’Amministrazione comunale di Grosseto in un evento così importante come l’inaugurazione del nuovo ponte ciclopedonale. Con questo nuovo servizio il nostro centro commerciale consolida la sua tradizionale funzione di punto di riferimento rivolto innanzitutto alle famiglie. Assieme allo shopping e al cinema, e a tanti altri servizi di pubblica utilità, abbiamo voluto rendere più facile a tutti la possibilità di salire in sella e godersi una splendida giornata nella natura di questo angolo di Maremma, approfittando della rete di piste ciclabili esistente sul nostro territorio».