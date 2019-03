PRINCIPINA – Un pino pericolosamente piegato lungo la sede stradale ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Grosseto.

Una squadra del comando di Grosseto è intervenuta in via Delfino a Principina a Mare per tagliare il pino che poteva creare problemi alla viabilità.

di 3 Galleria fotografica pino principina 28 marzo 2019





L’albero di grosse dimensioni è stato tagliato alla base e abbattuto con l’ausilio delle moteseghe. La squadra ha provveduto subito dopo a mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento.