PensiAmo Scarlino: «Ci accostano al centro-sinistra per screditarci. Ma siamo trasversali»

SCARLINO – “La nostra lista ‘pensiAmo Scarlino’ è civica e trasversale. Ed è nata ‘contro’ niente e contro nessuno. Anzi, siamo nati per qualcuno: per il bene dei cittadini e del territorio di Scarlino. Sin dall’inizio, nelle riunioni organizzate dal Pensatoio, non si è mai parlato di partiti o di schieramenti tradizionali” afferma il direttivo della Lista Civica “PensiAmo Scarlino”.

“La nostra volontà è sempre stata quella di avvicinare ai problemi locali e alla passione civica per il proprio Comune pezzi di società civile proveniente da varie estrazioni sociali, economiche e generazionali, persone stanche dei discorsi fatti nelle vecchie sezioni di partito. Ci preme sottolineare questo perché da troppe parti -per screditare la lista civica “PensiAmo Scarlino” – leggiamo l’associazione del nostro gruppo alla parola centro-sinistra, con la volontà di accostarci alla maggioranza politica che ha governato Scarlino negli ultimi 5 anni”.

“Niente di più sbagliato – prosegue la nota -. Comprendiamo la necessità degli avversari di voler etichettarci, ma non vogliamo etichette: ci sentiamo liberi e indipendenti, vicini soltanto ai bisogni e alle necessità dei nostri cittadini. Siamo orgogliosi di essere andati sempre per la nostra strada con chiarezza e lealtà, senza compromessi evitando di fare come una destra più destra che per pudore si nasconde dietro una lista civica, un sindaco uscente che ha manifestato solo a fine marzo la sua latente volontà di ricandidarsi e un Pd -che dopo aver bruciato uno ad uno i propri candidati locali giovani e meno giovani – è dovuto andare a piangere a livello provinciale per trovare un candidato buono per tutte le stagioni. Lasciateci lavorare. A breve presenteremo la nostra squadra con molte facce nuove che rappresentano la popolazione reale, con i nostri giovani oggetto del desiderio di chi da tempo ha perso il contatto con la società civile”.