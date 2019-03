La Prefettura rinnova l’elenco per il servizio di custodia dei mezzi sequestrati

GROSSETO – La Prefettura aggiorna l’elenco delle depositerie cui affidare la custodia dei veicoli rimossi o comunque prelevati per i casi diversi. Come è noto il servizio di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa per violazioni del Codice della Strada, viene affidato in convenzione a soggetti individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.

«Dovendo, pertanto, procedere alla ricognizione annuale – affermano dalla prefettura – si invitano gli operatori interessati a presentare, entro e non oltre il 30 aprile, apposita domanda, corredata da autocertificazione con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti allegando la documentazione necessaria».

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo protocollo.prefpgr@pec.interno.it, con il seguente oggetto: “ISTANZA PER INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DEPOSITERIE AUTORIZZATE DI VEICOLI _ ANNO 2019″.