Il Consorzio bonifica Toscana costa va al voto: ecco i seggi in provincia di Grosseto

GAVORRANO – Dal 2 al 6 aprile tutti i proprietari di terreni o fabbricati ricadenti nel Comprensorio del Consorzio 5 Toscana Costa saranno chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo degli organismi dell’Ente di Bonifica. Si voterà dalle 9.00 alle 19.00 in 41comuni nelle Provincie di Livorno, Pisa, Siena e Grosseto per eleggere i 15 membri che andranno a costituire la nuova Assemblea Consortile, 5 per ognuna delle tre fasce in cui sono suddivisi gli aventi diritto al voto, in funzione dell’importo del contributo versato al Consorzio. Per votare occorre essere maggiorenni ed iscritti nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto che può essere consultato presso l’ufficio elettorale temporaneo sito nella sede del Consorzio di Bonifica a Campo alla Croce, sul sito sito dell’ente cbtoscanacosta.it/Elezioni2019 e sul sito unico per tutti i Consorzi della Toscana www.bonificalvoto.toscana.it.

Ci sono casi specifici in cui, il cittadino, pur non essendo iscritto nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto, può partecipare alla votazione, esibendo l’apposito titolo di legittimazione previsto dal regolamento elettorale. (successioni, comproprietà, comunioni ecc.). Grazie alla creazione di un archivio elettronico degli elettori, l’avente diritto può votare in uno qualunque dei seggi istituiti in tutto il comprensorio, indipendentemente dal comune sede dell’immobile di proprietà. Al seggio è necessario presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità ed eventuali titoli di legittimazione.

L’elettore, per votare, deve apporre un segno sulla lista prescelta con la possibilità di esprimere una sola preferenza, tracciando un segno anche sul nome di un candidato. In alternativa può esprimere solo la preferenza per un candidato, apponendo un segno sul suo nome: in questo caso, il voto viene attribuito anche alla lista del candidato. Ogni avente diritto può esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero degli immobili di proprietà e non è ammesso l’uso della delega. Questa la localizzazione dei seggi del CB5:

.