Il comune cerca agenti per la polizia municipale: ecco come candidarsi

PITIGLIANO – Il Comune di Pitigliano ha indetto una selezione pubblica per soli esami, per la formazione di una graduatoria utile ad eventuali assunzioni a tempo determinato di personale nel profilo “Istruttore di Polizia municipale” categoria C.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata in carta semplice e in lingua italiana preferibilmente sull’apposito fac-simile approvato unitamente all’avviso pubblico, e indirizzata al sindaco del Comune di Pitigliano. Potrà essere consegnata direttamente a mano all’ufficio protocollo del Comune in piazza Garibaldi 37; oppure a mezzo di posta certificata all’indirizzo

comune.pitigliano@postacert.toscana.it; oppure a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Pitigliano, piazza Garibaldi 37, 58017 Pitigliano.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2019.

I candidati saranno sottoposti ad un’unica prova scritta consistente nella risoluzione di quiz a risposta multipla e domande a risposta aperta. Una commissione provvederà alla formazione di una graduatoria di merito sulla base del risultato della prova di esame.

Il bando e lo schema di domanda sono consultabili sul sito del Comune di Pitigliano al seguente link: www.comune.pitigliano.gr.it/index.php?T1=1&T2=1235