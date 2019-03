È on line da oggi il sito “Le Mura” «così si valorizza il nostro monumento più importante»

GROSSETO – Da oggi è online “lemuradigrosseto.it”, il sito ufficiale dell’Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto.

Questa piattaforma web, oltre ad essere uno strumento obbligatorio per le Amministrazioni pubbliche, rappresenta un ulteriore strumento fondamentale di informazione attraverso il quale l’Istituzione mira a raggiungere molti più utenti al fine di valorizzare il monumento murario, promuovendone la riscoperta e la completa fruizione da parte dei cittadini e di chi si avvicina alla nostra città per scoprirne bellezze e cultura.

Ideato dall’Istituzione “Le Mura”, il sito offre contenuti accessibili per le diverse modalità di fruizione, dal pc fisso alla navigazione in mobilità con tablet e smartphone e si articola in varie sezioni, sempre in primo piano, dove i contenuti sono esplicati in modo chiaro ed accessibile.

Il sito comprende anche una sezione dedicata alla storia delle nostre mura ed una mappa interattiva che guiderà l’utente attraverso i diversi Baluardi dove potrà accedere a brevi contenuti descrittivi, ai vari servizi ed agli eventi in programmazione.

E’ presente anche una nutrita galleria di fotografie, storiche ed attuali, e di cartoline d’epoca, immagini di grande impatto e suggestione che raccontano gli ultimi 150 anni della storia e del vissuto del nostro monumento.

L’Istituzione intende ringraziare tutti i propri collaboratori che si sono messi a disposizione per realizzare uno strumento di promozione del monumento mediceo che ha, tra l’altro, la possibilità di essere integrato, aggiornato e/o modificato sulla base delle future esigenze dell’Istituzione.