Donati va in pensione: «Grazie a tutti per questi 45 anni insieme»

GROSSETO – «Nel lasciare la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto per raggiunti limiti di età dopo 45 anni, sento il dovere di ringraziare quanti, funzionari pubblici, professionisti, personale di segreteria e non ultimi i colleghi, con i quali, nel tempo, ho condiviso questa esperienza» annuncia così il suo ritiro Francesco Donati.

«E’ stato un lungo periodo – dice Donati- durante il quale al rispetto della funzione non è mancato mai il rispetto per i rapporti umani. 45 anni sono un tempo lungo per il quale i ricordi sono molti ma nitida è anche la consapevolezza di aver assolto al mio compito nel modo migliore che fossi in grado di fare. Nel tempo, belle ed interessanti le nostre lunghissime sedute in Camera di Consiglio, dalla quale uscivano gli indirizzi giurisprudenziali in mancanza di organi specifici, come successivamente lo è stata la Cassazione, che trattassero la materia tributaria».

«Ricchi di conspevolezza i tanti corsi di aggiornamento sulla materia – conclude – svolti, negli anni, nei luoghi del diritto. Vissuti con fierezza gli incontri per il riconoscimento di alcuni diritti come magistrati tributari, che poco hanno ottenuto, rispetto alla responsabilità del loro operato. Tutto questo ha arricchito la mia vita e sono consapevole che rimarrà sempre dentro di me. Grazie a tutti».