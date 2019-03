Di Giacinto continua il suo tour: in Zona Nuova l’incontro con i cittadini

FOLLONICA – Il tour di ascolto e confronto con i cittadini di Massimo Di Giacinto continua.

La prossima tappa è fissata per venerdì 29 marzo a partire dalle 17 nel quartiere Zona Nuova, in via Litoranea, di fronte al supermercato Conad. Al nostro gazebo, insieme con me e con i rappresentanti della mia lista civica, ci saranno tutti gli esponenti delle forze politiche di centrodestra che sostengono la mia candidatura a sindaco di Follonica.

Dopo l’anteprima a Cassarello e alla tappa dedicata a Senzuno, sabato scorso, prosegue il percorso di costruzione di un programma partecipato che avevamo annunciato. Con una fiducia ancora maggiore, vista la partecipazione di tantissimi follonichesi a questi primi appuntamenti. I cittadini stanno cogliendo il vento di cambiamento, vogliono partecipare a un’occasione da non perdere per contibuire veramente a costruire il futuro della nostra Follonica.

Il programma di governo della mia amministrazione comunale, infatti, resterà sempre aperto ai validi contributi di chi in questa città vive e lavora ogni giorno. Proprio per questo al nostro gazebo ci sarà uno spazio bianco nel quale chiunque potrà scrivere idee e proposte: tutte verranno prese in considerazione e valutate. Perché il cambiamento di cui Follonica ha bisogno parte da ognuno di noi.