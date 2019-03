Controllo di vicinato, Lega: «Aiuta a garantire la sicurezza». Lolini firma la proposta di legge

GROSSETO – “Un insieme di piccole attenzioni che rafforza la coesione sociale, favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato ed aumentare il senso di sicurezza con particolare interesse alle esigenze dei più deboli”. E’ iniziato l’iter parlamentare per l’approvazione del Progetto di Legge “Bazzaro” sul controllo di vicinato che vede tra i firmatari anche l’onorevole della Lega Mario Lolini.

“Il controllo di vicinato – sostiene Lolini- è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini ed istituzioni: non si tratta di effettuare ronde, ma semplicemente di prestare maggiore attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione. Tutto questo informando i cittadini su ciò che accade attorno a loro”. La proposta di legge è approdata nei giorni scorsi in Commissione Affari Costituzionali, per poi proseguire il suo iter attraverso le altre commissioni competenti per materia.

“Nelle diverse realtà dove questo strumento è già operativo – sostiene ancora Lolini- è stato dimostrato che la collaborazione tra vicini ha creato un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e soprattutto dalle fasce più deboli, come anziani e bambini”. La proposta di legge punta a definire al meglio i rapporti tra i comitati e le forze dell’ordine, ma anche alla divulgazione di informazioni ed al coordinamento tra i comitati stessi.

“La Lega ha da sempre creduto nel controllo di vicinato – sostiene il segretario provinciale Andrea Ulmi– In Maremma già dal 2016 appoggiamo il progetto “Nuova Grosseto Insieme” promosso dall’Opificio delle Idee per Grosseto, che promuove e coordina il controllo di vicinato sul territorio della nostra Provincia di cui è responsabile Sergio Rubegni e coordinatore dei nuclei comunali e di quello Gorarella-Stadio-Aurelia Antica Barbara Bonari. Con la Proposta di Legge “Bazzaro”, firmata anche dall’onorevole Mario Lolini – conclude Ulmi- questo strumento potrà compiere un salto di qualità di cui potrà sicuramente beneficiare la sicurezza dei cittadini”.