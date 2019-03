All’Argentario lezioni di sub “senza barriere” per adulti e bambini con disabilità

MONTE ARGENTARIO – Sabato 30 e domenica 31 marzo al Monte Argentario la Subacquea sarà davvero di tutti e per tutti. Due giorni di lezioni gratuite di immersioni e acquaticità “senza barriere”, promosso da HSA Italia – Handicapped Scuba Association International – nell’ambito di OSO Ogni Sport Oltre, Fondazione Vodafone Italia e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Argentario Scuba Point organizza infatti, a Porto Santo Stefano (GR), un corso di specializzazione per istruttori subacquei e lezioni gratuite di subacquea e acquaticità riservate a bambini e adulti disabili, con il supporto della Società Sportiva Dilettantistica Virtus Buonconvento. Sarà coinvolta all’iniziativa l’Associazione Tutto Possibile Onlus di Grosseto con ragazzi disabili che provengono dal mondo dello sport in acqua.



Le lezioni si terranno sabato mattina nella Piscina Comunale “I Tre Ragazzi”, dove gli Istruttori HSA Dharma Nettuno, Eleonora Motta e Lucia Presenti, coordinati dall’Instructor Trainer HSA Massimiliano Maschio, saranno a disposizione per portare sott’acqua, in massima sicurezza, i bambini, i ragazzi e gli adulti con disabilità che vorranno provare un’esperienza unica, nella quale l’assenza di gravità diminuirà le difficoltà di mobilità e le differenze, contribuendo ad abbattere barriere fisiche e mentali.



In tarda mattinata avrà invece inizio il corso di specializzazione per professionisti, che coinvolgerà diversi operatori della zona affinché l’Argentario divenga sempre più un punto di riferimento per la subacquea senza barriere. Gli educatori subacquei cercheranno di trasmettere tutta la loro passione ed entusiasmo per il mondo sommerso supportata dalle competenze e conoscenze personali e quelle della didattica internazionale HSA. Dal lontano 1981, infatti, HSA si rivolge a persone con disabilità affinché possano abbracciare questa disciplina superando le barriere sia fisiche che culturali.



“Spesso le motivazioni nascono quando le cose ci coinvolgono personalmente” – spiega l’Instructor Trainer HSA Massimiliano, raccontando della sua esperienza con Alessandro, caro amico che dopo un grave incidente in motocicletta con una conseguente emiplegia è voluto ritornare ad essere subacqueo –. “Non dimenticherò mai la gioia e la commozione negli occhi miei e di Alessandro il giorno in cui gli ho consegnato il brevetto durante l’immersione finale del corso Open Water Diver HSA”. Oggi Alessandro è un esperto subacqueo pronto a condividere con tutti nuove esperienze e viaggi subacquei.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@argentarioscubapoint.it