Al via la riqualificazione dell’ex cinema Acli: investimento da 300 mila euro

MONTEROTONDO MARITTIMO – Pubblicata la gara per la riqualificazione dell’Ex cinema Acli, in via Dumas Poli 71, a Monterotondo Marittimo. Il Comune trasformerà la struttura, ormai in disuso da anni, in un nuovo centro sociale polifunzionale destinato a diventare il fulcro della centralità urbana.

“Con questo intervento – commenta Giacomo Termine, sindaco di Monterotondo Marittimo – aggiungeremo un altro importante tassello alla riqualificazione del centro storico, avviata con i lavori che hanno interessato via Bardelloni, Vicolo Dumas Poli e piazza Casalini. La struttura che ospitava l’ex cinema Acli è un luogo simbolo della comunità, presente nella memoria di molti cittadini. Il recupero di questo immobile di pregio per farlo tornare a vivere, significa restituire a Monterotondo Marittimo uno spazio pubblico di aggregazione nel cuore cittadino. È un bellissimo progetto che ci consente di rilanciare la dimensione sociale del paese.”

L’investimento complessivo per la riqualificazione del fabbricato ammonta a circa 300mila euro.

Il bando è pubblicato al seguente link: www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/determinazione-369-immobile-denominato-ex-acli/view