3 Itinerari on the road alla scoperta della Sardegna: terra di cultura, tradizioni e natura

SARDEGNA – La Sardegna, terra meravigliosa per trascorrere vacanze all’insegna del relax, a contatto con la natura e alla scoperta di una delle popolazioni più antiche d’Europa. L’isola è caratterizzata da molti km di coste tanto da essere perfetta per pianificare un viaggio on the road in Camper o in Motocicletta. Vi sono infatti davvero tanti percorsi consigliati tra cui scegliere. Ecco i 3 percorsi on the road per visitare la Sardegna.

LA GALLURA

Un itinerario perfetto per chi ha pochi giorni a disposizione per godere delle meraviglie dell’isola. Così è chiamata la zona nord-orientale dell’isola che offre un tour di circa 100 km con partenza da Olbia fino ad arrivare alla splendida Isola de La Maddalena. Ammirerete paesaggi molto differenti tra loro che vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, visiterete alcune delle più belle spiagge dell’isola, passando da Porto Cervo, Porto Rotondo, Palau, Santa Teresa di Gallura.

SUD SARDEGNA

La natura selvaggia e incontaminata presenta nel Sud della Sardegna vi sorprenderà. Un totale di 136 km da Cagliari fino all’isola di San Pietro, o Carloforte, passando per gli splendidi paesini di Pula e Chia. Questo tour è perfetto per chi vuole visitare la capitale dell’Isola, e al contempo rilassarsi sulle meravigliose spiagge larghe del Sud. Consigliamo questo percorso specialmente a chi è appassionato di immersioni, in quanto è possibile sfruttare i numerosi Diving Center presenti nella zona.

NORD SARDEGNA

Circa 240 km compongono l’itinerario costiero da Olbia ad Alghero, passando per il Parco Nazionale dell’Asinare, le trasparenze della Pelosa di Stintino, cittadina arroccata di Castelsardo, la spiaggia rosa, l’Arcipelago della Maddalena. Curve sinuose vi accompagneranno nella scoperta sia di zone molto popolari come la Costa Smeralda, ma rimarrete sorpresi da luoghi e insenature isolate conosciute da pochi.

Venite alla scoperta di questa splendida terra ricca di cultura, tradizione e natura.