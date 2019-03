Travison: centrosinistra allo sfascio. «Bonifazi ultima carta. Noi pensiamo a Scarlino»

SCARLINO – Centrosinistra allo sfascio a Scarlino. A dirlo è Franceesca Travison, candidaata a sindaco della lista di centrodestra.

«In questi ultimi giorni – scrive Travison – abbiamo assistito al triste spettacolo del centrosinistra scarlinese che dopo cinque anni di malgoverno non solo ha rinnegato il suo sindaco, Marcello Stella, ma non trova un accordo per mettere in linea le varie anime di una coalizione che non esiste più. Prima l’annuncio della candidatura a sindaco di Roberto Maestrini, espressione del “Pensatoio”, corrente nata dalla volontà dell’ex sindaco Maurizio Bizzarri per andare contro al suo successore nonché vicesindaco Stella. Poi il nome di Sergio Gaggioli come portabandiera del Pd, smentito dopo poche ore dallo stesso partito. E ancora Stella che, bocciato dai suoi, ha deciso in solitaria di bissare il suo mandato».

«Ora il Partito democratico – aggiunge Travison – tira fuori dal cilindro l’ex sindaco di Grosseto e di Follonica, Emilio Bonifazi, un politico messo in naftalina dal suo partito, che ha lasciato macerie nel capoluogo maremmano, richiamato a Scarlino come ultima carta. E mentre nel centrosinistra si danno battaglia fino all’ultimo respiro, con la mia lista civica e tutto il centrodestra stiamo lavorando al programma di governo che presto presenteremo agli scarlinesi. Ripartiremo dalla ferma convinzione che Scarlino può crescere: ha solo bisogno di persone capaci e non di politicanti di mestiere che, prima che al bene di un territorio, pensano alle poltrone».